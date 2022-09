Il derby della Madonnina numero 232 della storia sarà una sfida planetaria, come sottolinea il Milan sul proprio sito rendendo noti i numeri mondiali registrati per l'attesa partita di sabato sera. "Stadio esaurito in ogni ordine di posto, con oltre 75.000 tifosi attesi (..) - si legge su Acmilan.com -. Dall'Indonesia al Giappone, da Trinidad e Tobago al Brasile, fino ad arrivare in Cina, Australia e Canada: saranno più di 150 i Paesi collegati per il match che verrà inquadrato da oltre 20 telecamere. Inoltre, saranno presenti nel camera plan anche un drone, per far vivere dal cielo tutte le emozioni del pre-partita, tra cui l'attesissimo arrivo pullman della squadra e la Spider Cam, una speciale telecamera che inquadra il campo, "volando" sopra lo stadio, permettendo così ai telespettatori di immergersi nel gioco con una visuale mozzafiato. Anche la tribuna stampa è gremita, con oltre 150 giornalisti accreditati e 29 fotografi di diverse nazionalità. L'attrazione globale del match si riflette anche sulla nazionalità e multiculturalità dei fan che hanno acquistato un tagliando valido: degli oltre 75.000 futuri presenti, più di 10.000 provengono dall'estero, con circa 145 nazionalità differenti rappresentate. Sabato andrà in scena una sfida non solo sportiva: di fronte due brand capaci di catalizzare l'attenzione internazionale. In particolare, grazie ai risultati sul campo da una parte e le attività commerciali e consumer engagement dall'altra, il Milan ha consolidato un forte e rinnovato appeal globale. Un risultato testimoniato da recenti studi condotti da autorevoli istituti di ricerca come YouGov e Brand Finance che inseriscono il Milan tra i brand calcistici più seguiti al mondo e con la più rapida crescita nel recente passato".