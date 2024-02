La crescente domanda da parte dei tifosi ha generato un vero e proprio record di incassi per vendita di maglie e merchandising per i club sportivi europei nell'anno 2023. Questo è quanto si evince dal report UEFA 'The European Club Finance and Investment Landscape': comanda la speciale classifica il Barcellona, che nell'ultimo anno solare ha incassato ben 179 milioni di euro dalla categoria merchandising, 60 milioni di euro in più rispetto all’anno precedente. I blaugrana precedono il Real Madrid con 155 milioni di euro e il Bayern Monaco che si ferma a 147 milioni.

Prima squadra italiana è la Juventus che ha incassato da maglie e merchandising 74 milioni di euro, al pari del Tottenham; i dati sono però riferiti al bilancio del 2022, l'ultimo nelle mani di Nyon. Cresce il Milan, che lo scorso anno ha guadagnato 47 milioni di euro rispetto ai 29 dell’anno precedente. Numeri in aumento anche per l'Inter, che chiude la Top 20 europea con 26 milioni di euro contro i 19 del 2022.