Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex giocatore di Milan e Roma Jeremy Menez commenta il momento dei suoi due precedenti club, con un suggerimento in particolare per i rossoneri alle prese con un periodo particolarmente turbolento: "Sì, ma la Roma mi sembra abbia messo tutto in ordine, c’è equilibrio. Al Milan no. Hanno sbagliato qualche scelta e adesso devono correggere per ritrovare serenità e non è facile. Restando nella stessa città forse dovrebbero vedere il percorso che sta facendo l’Inter, cosa ha costruito".