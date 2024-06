Poco lusinghiero il giudizio di Pierre Ménès, noto opinionista sportivo francese, sulla prova di Marcus Thuram contro il Canada. Dal suo canale Youtube Pierrot le Foot, Ménès ha stroncato pesantemente la performance del giocatore dell'Inter: "A parte il suo bel tiro ben parato dal portiere sotto la traversa, non c'è niente nella sua partita. Mi dispiace, ma sono due partite che dico che non c'è niente: manca di tecnica, di decisione, di combinazioni coi compagni. E' ancora estremamente vicino al nulla. È una cosa un po' preoccupante per il futuro".