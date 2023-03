La Fiorentina ha tutte le carte in regola per vincere la Coppa Italia, competizione nella quale dovrà superare l'ostacolo Cremonese per accedere alla finale dove incrocerebbe una tra Juve e Inter. A pensarlo è Sandro Mencucci, ex dirigente del club gigliato, ora amministratore delegato del Lecce: "Francamente vedere la Fiorentina in semifinale di Coppa Italia con la Cremonese mi fa pensare che i viola siano favoriti - le sue parole a Firenzeviola.it -. La finale è una gara secca, quando giocammo a Roma con il Napoli nel 2014 l'avremmo potuta anche vincere.