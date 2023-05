Il suo coach Ettore Messina lo ha definito 'insopportabile', per la sua opera di convincimento verso i compagni di squadra statunitensi nello schierarsi a favore dell'Inter. E Nicolò Melli non fa altro che rincarare la dose nei confronti dell'allenatore dell'Olimpia Milano. Intervistato da La Repubblica, il capitano della squadra biancorossa rivela la punzecchiata rivolta al tecnico: "Ho già fatto i complimenti a Ettore per il passaggio del turno e la vittoria della coppa", ha affermato Melli, aggiungendo. "Sono diventato interista con Ronaldo il Fenomeno. Proprio innamorato. Il resto lo ha fatto la mia innata propensione alla sofferenza", ha aggiunto.

Interista come Melli è Giampaolo Ricci, definito da Melli "nerazzurro vero". Il pronostico? "Allora, diciamo che quest’anno l’Inter finora ha fatto meglio in generale, ha un percorso migliore in coppa e speriamo che lo confermi ma le statistiche non danno nessuna certezza. Poi, se dovesse andare in un altro modo, cercherò di difendere l’onore in palestra".