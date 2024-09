Domani, Kylian Mbappé farà ritorno al Parco dei Principi da giocatore della Francia per la prima volta dopo l'addio al Paris Saint-Germain. L'appuntamento prevede un incrocio prestigioso con l'Italia in Nations League: "Parlerò stasera con Donnarumma (suo ex compagno al PSG, ndr) - le parole dell'asso del Real Madrid in conferenza stampa -. Come l'Italia, non abbiamo giocato bene all'Europeo, ma è pur sempre una gara di cartello, sarà bellissima. Ci prepareremo per avere la migliore versione dell'Italia".