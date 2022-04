Da un ex interista all'altro e dopo le dure dichiarazioni di Luis Figo, anche l'ex nerazzurro, nonché capitano della Germania mondiale '90, Lothar Matthäus, presente ai sorteggi di ieri, ha commentato - con un pizzico di ironia - l'assenza degli azzurri al Mondiale di Qatar. "Dov’è l’Italia? Non vi ho trovati nei bussolotti - ha scherzato-. Dura 16 anni senza Mondiali. La soluzione? Una sola. Cambiare l’aria. Ripartire da zero. Rimuovere i responsabili. E puntare sui giovani salvando solo i migliori fra giocatori esperti".