Intervenuto a '30esimo minuto' su Italia7 l'arbitro Davide Massa ha parlato del difficile compito che spetta alla classe arbitrale, rispondendo anche sulla possibilità di spiegare le scelte prese durante le gare a fine match: "Siamo consapevoli che l'errore è dietro l'angolo. Avere uno strumento come il Var che ti corregge quando commetti magari un errore grande per noi è come una manna dal cielo. Il Var ti permette di manetenre la centralità decisionale e avere un ottimo paracadute in caso di imprevisto. La preparazione è totalmente diversa se sei in campo o sei in salavar: la Var è uno studio di episodi, mentre da arbitro lo studio è più legato al calcio. Di recente Rocchi ci ha fatto vedere un confronto con altri campionati e il numero di falli tra noi e l'estero è quasi uguale. Io quando arbitro una partita mi piacerebbe fischiare poco. Sono i giocatori che determinano le partite, mentre l'arbitro interpreta la gara".

Sull'intervista a fine partita con l'arbitro che spiega:

"Io sono stato autorizzato a rilasciare questa intervista e per me è un piacere. Bisogna ricordare che un arbitro è un grande appasionato di calcio. L'intervista all'arbitro a fine partita potrebbe essere interessante quando c'è un episodio discutibile, dove c'è stato un sbaglio. Io sono della convinzione che chi decide non deve commentare. Però se dovesse essere presa questa decisione sarò ben disposto a farlo".