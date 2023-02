Davide Massa, 41enne di Imperia, 183 presenze in Serie A, è al suo primo derby di Milano, una tappa importante nel cammino che lo porterà a digerire a Euro 2024. Il designatore Rocchi lo definisce un arbitro che tende a lasciar giocare, che ammonisce poco e conclude le partite con tempi effettivi soddisfacenti, ma che sa cambiare registro se necessario, vedi l'ultimo Milan-Roma giocato in un clima rovente. Non furono invece complimenti quando in Torino-Inter della scorsa stagione Massa, impegnato al VAR, non suggerì a Guida la review del contatto da rigore Ranocchia-Belotti.