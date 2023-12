Doipo la vittoria sul campo della Lazio grazie anche al suo gol nel primo tempo, Lautaro Martinez parla anche ai microfoni di Sky.

Che segnale è per il campionato?

"Un segnale importante, anche per noi stessi perché stiamo facendo un percorso da anni e la squadra sta crescendo in ogni aspetto. Importante anche per i ragazzi nuovi che hanno capito subito cosa significa giocare con questa maglia e lottare per i nostri obiettivi. Non siamo solo undici ma venticinque".

Quando vi siete ritrovati senza tanti giocatori tu hai fatto un discorso ai tuoi compagni. Ci racconti cosa hai detto?

"Che avevamo bisogno di tutti, portare la fascia non è comandare nello spogliatoio. Una responsabilità che mi assumo, ma ho bisogno di tutti. l'Impoirtante è avere al fianco persone che ti aiutano ogni giorno, abbiamo creatoi un grande gruppo".

Vi siete giocati il primo posto nel girone, ora chi vorresti evitare in Champions?

"A San Siro abbiamo avuto difficoltà ad affrontare la Real Sociedad, ma siamo contenti con il passaggio del turno. Per vincere i trofei devi battere tutte, ci prepareremo bene e aspetteremo il sorteggio di domani".

Ti aspettavi un Thuram così? Che differenza c'è a giocare con lui rispetto a Lukaku?

"Sinceramente non me l'aspettavo così, è un giocatore maturo, forte, veloce, che alza la testa, giovane, importantissimo per noi. Ci sta dando una grande mano. Con Lukaku era un'altra cosa, Romelu restava sempre in mezzo ai centrali mentre Marcus si muove su tutto il fronte. Non sono simili".