Non sarà Walter Mazzarri il ct della Nazionale del Marocco. Alla fine, la Federazione marocchina ha deciso di affidare l'incarico lasciato libero da Vahid Halilhodzic a Walid Regragui, ex allenatore del WAC Casablanca, che verrà ufficializzato nei prossimi giorni. Regragui, riporta Hesport, ha firmato un contratto triennale: sarà lui a guidare i maghrebini al prossimo Mondiale in Qatar.