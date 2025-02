"Il Napoli è in un momento importantissimo", ha detto Pasquale Marino a Tuttomercatoweb.com, dove è intervenuto per dire la sua anche sul campionato italiano, ora più aperto che mai. "L'Udinese è una squadra ostica e ha un attaccante come Lucca che ha tutte le potenzialità per arrivare in Nazionale. Sulla carta è un turno interlocutorio per il Napoli, il pronostico vede azzurro" ha detto a proposito della sfida di questa sera a Udine tra i bianconeri e la capolista.

Chi ha fatto il mercato migliore in A?

"Il Milan ha fatto dei movimenti importanti e migliorato l’organico. Come la Fiorentina che ha preso calciatori importanti".

Lunedi chiuderà Inter-Fiorentina. I viola pochi giorni fa hanno stravinto…

"Vedremo un’Inter diversa che vorrà riscattare la prestazione dell’altra volta. Ha la forza per reagire".