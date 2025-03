Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, Pierpaolo Marino ha commentato le prospettive Scudetto, soffermandosi sulla situazione attuale e non solo: "Mi veniva da ridere quando si parlava di Napoli-Inter come gara scudetto. I match scudetti non saranno gli scontri diretti. Il gap è recuperabilissimo a patto che Neres torni ad essere l’elemento galvanizzatore. In una domenica può cambiare tutto, basta un pareggio dell’Inter; anche l’Atalanta può sperare".

Quali sono le proiezioni di Marino? "Al Napoli do un 50% di possibilità, l’Atalanta 5-10%. Vedo il Napoli favorito sull’Inter e non lo dico per piangeria. Spero che il contesto non vada in depressione e che i giocatori continuino a crederci". Le parole sono state riprese dai colleghi di TuttoNapoli.