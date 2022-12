Massimo Marianella parla di Inter in vista del ritorno del campionato dopo i Mondiali. "L'Inter sta bene, viene da due vittorie consecutive in campionato prima della sosta e da un'esaltante qualificazione in Champions - dice a Sky -. Oggi anche ha giocato bene, con la coppia Dzeko-Lukaku in evidenza nonostante le caratteristiche direbbero il contrario. Ma è chiaro che l'obiettivo scudetto passa molto dal match con il Napoli.