Luca Marelli torna dagli studi di Dazn sul contatto Darmian-Chiesa pochi secondi prima del gol di Martinez alla Juventus. Marelli spiega perché l'episodio non è paragonabile a quello tra Kean e Faraoni che ha portato all'annullamento di un gol in Juventus-Verona.

"La discriminante è il volto, che viene tutelato di più rispetto alle altre parti del corpo perché più sensibile. Gli episodi sono simili ma per dinamica molto differenti - dice - Quella di Kean è una manata, anche se non violenta, mentre in quel contrasto Darmian-Chiesa non c'è contatto sul volto. Non è fallo, soprattutto per il metro usato da Guida. La partita si è conclusa con 24 falli, con un metro così non sono previsti interventi per contatti di questo genere".