Focus poi sulla situazione dell'Inter: "A vedere la situazione dall’esterno si ha la sensazione che ci sia qualche crepa all’interno dell’ambiente e del gruppo squadra. In quel caso dovrà essere bravo Simone Inzaghi nel riuscire a risolvere questi problemi. Quando lavori in squadre come Inter e Juventus sai che l’obiettivo è solo quello di vincere, quindi il tuo lavoro è difficile sin dall’inizio. Vista la qualità dimostrata negli ultimi anni, poi, l’Inter avrebbe dovuto pensarci molto di più prima di privarsi di Ivan Perisic, calciatore dotato di grande qualità. Forse alla base del divorzio dai neroazzuri, ci sarà stato un motivo economico o di obiettivi personali del calciatore. Se la decisione dell’Inter di non prendere Paulo Dybala è stata solo tecnica è stato fatto un errore. L’attaccante giallorosso se sta bene fisicamente fa la differenza e lo sta dimostrando in questo inizio stagione”.