Matteo Marani, ospite della trasmissione 'Tutti Convocati' di Radio 24, commenta le dichiarazioni al veleno di Stefano Pioli della vigilia del match contro la Lazio: "Pioli stava covando questa dichiarazione già da Milan-Spezia e gli è uscita ieri. Detto ciò, non è possibile aver parlato tutta la settimana della designazione di Simone Sozza per Inter-Roma. In Italia siamo patologici, si parla solo di arbitri".