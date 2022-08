"Abbiamo rivisto la coppia Lautaro-Lukaku. L'Inter non ha perso nulla dal mercato, ma ha aggiunto. E ho notato grandi progressi rispetto a Lecce". Lo dice Matteo Marani dagli studi di SkySport24 commentando il 3-0 nerazzurro allo Spezia. "Nota di merito per Dzeko visto come sta interpretando il ruolo di alternativa. In generale, una prova molto convincente, non ci sono discussioni, ma lo Spezia si è consegnato troppo all'avversario. Forza fisica e tecnica devastante della squadra di Inzaghi. Lautaro? Un giocatore raro, in assoluto il più importante della rosa nerazzurra. Ma anche Barella sta tornando ai suoi livelli".