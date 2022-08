Andrea Mandorlini, intervistato da MilanNews.it, ha risposto sulla stagione di calcio che sta per cominciare. Sono ancora i rossoneri di Stefano Pioli la squadra da battere? "Partono in queste vesti indipendentemente dal discorso mercato perché sono i campioni uscenti. Guardando alle operazioni estive, la dirigenza sta facendo molto bene. Sono arrivati tanti giovani importanti, il Milan ha coraggio e fiducia nel puntarci in modo deciso. E poi potrà succedere ancora dell’altro, secondo me da qui alla fine ci saranno nuove trattative".