Prima del fischio d'inizio del match contro l'Inghilterra, il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini si è fermato ai microfoni di Rai Sport per presentare la gara. "Ciro non sta malissimo però non vogliamo rischiarlo perché non si sente benissimo la gamba ma non è niente di grave. Speriamo di recuperarlo per lunedì. Faremo con quelli che abbiamo" ha detto a proposito dell'assenza di Ciro Immobile.

Che gara si aspetta?

"Mi aspetto una bella partita perché Italia-Inghilterra è sempre una partita speciale".

Bisogna ritrovare la gioia, hai detto.

"È difficilissimo però credo che quello che abbiamo fatto ci debba aiutare a passare questi mesi ancora più difficile".