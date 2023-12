Roberto Mancini si sfoga. Raggiunto dagli inviati del programma di Italia 1 'Le Iene', il nuovo ct dell'Arabia Saudita torna sulla decisione di lasciare la guida della Nazionale italiana e sul suo momento attuale: "Come sto ora? È un po’ faticoso, è un po’ diverso. La qualificazione all'Europeo dell'Italia mi fa molto piacere. Sono tutti ragazzi che meritavano questo, avevano già avuto una grande delusione per il Mondiale, poi è giusto che l’Italia possa essere lì a difendere il titolo".

Sulle parole di Gabriele Gravina, che si è detto deluso dalla sua scelta l'ex ct azzurro ha detto: "Anche io ci sono rimasto male. Diciamo che dopo tanti anni, forse, a volte, bisognava prendere una decisione. Forse è una decisione che andava presa un po’ prima, però, allo stesso tempo, posso anche capire che ci si possa rimanere male. Anche io sono rimasto male di tante cose, e con grande dispiacere perché io sarei rimasto altri dieci anni, se fosse stato possibile. Qualcosa era cambiato rispetto a prima, ma posso dire una cosa? È stato detto anche troppo. Quando c’erano giornali, giornalisti, direttori e proprietari seri di giornali si scrivevano cose vere, adesso si scrivono un sacco di stupidaggini. Le cose scritte sono per la maggior parte stupidaggini: sono andato via per tante motivazioni. I soldi? Una delle motivazioni è anche quella", chiude Mancini.