Dopo le polemiche legate a Fiorentina-Inter, in particolare al mancato rosso a Dimarco per il fallo su Bonaventura, arriva un turno di stop per Paolo Valeri: l'arbitro della sezione Roma 2 non dirigerà nessuna partita in questo fine settimana, non essendo stato designato per nessuna delle gare del weekend di serie A e serie B.