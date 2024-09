"Solo due italiani potevano giocare titolari nella Francia di ieri sera". Le parole, pronunciate con tono furioso, sono uscite dalla bocca di Mike Maignan, che ha strigliato i propri compagni facendosi sentire dopo la sconfitta con gli azzurri: "Volevamo partire dopo l’Europeo con una vittoria, purtroppo non ci siamo riusciti - ha poi detto in conferenza stampa -. Lunedì abbiamo la partita contro il Belgio, dobbiamo reagire. Abbiamo parlato nello spogliatoio ma la cosa resta tra noi. Analizzeremo a freddo la partita e ne discuteremo domani. Non c’è da preoccuparsi". Le parole raccolte da L'Equipe.