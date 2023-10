Tutto facile per la Roma, unica italiana impegnata questa sera in Europa League. Nella seconda giornata della fase a gironi i giallorossi ne fanno quattro al Servette: sul tabellino finiscono i nomi di Lukaku, Pellegrini e Belotti (doppietta). In Conference League, invece, la Fiorentina rimonta il doppio vantaggio del Ferencvaros di Dejan Stankovic e non va oltre al 2-2: le reti degli ungheresi portano la firma di Varga e Cisse, mentre per i viola replicano Barak e Ikoné.

I risultati di Europa League:

Hacken-Qarabag 0-1

Liverpool-Royale Union SG 2-0

Maccabi Haifa-Panathinaikos 0-0

Molde-Bayer Leverkusen 1-2

Roma-Servette 4-0

Slavia Praga-Sheriff Tiraspol 6-0

Tolosa-LASK 1-0

Villarreal-Rennes 1-0

I risultati di Conference League:

Fiorentina-Ferencvaros 2-2

Cukaricki-Genk 0-2

Aberdeen-HJK 1-1

AZ Alkmaar-Legia Varsavia 1-0

Aston Villa-Zrinjski 1-0

Nordsjaelland-Ludogorets 7-1

PAOK-Eintracht Francoforte 2-1

Sparta Trnava-Fenerbahce 1-2