In vista della finale di Champions League, Luis Figo, ex giocatore dell'Inter, esprime il suo pronostico e soprattutto da che parte starà. Queste sono le sue parole all'agenzia Anadolu Agency: "Queste due squadre si contenderanno la coppa più importante a livello di club nel mondo.

Ci sarà una grande atmosfera a Istanbul, perché c'è una grande passione per questo sport e dopo tanti anni dall'ultima finale di Champions la gente non vede l'ora di assistere a questa finale. Ho molti amici all'interno del Manchester City e tutti pensano che il City sia il favorito per la vittoria. Penso che sarà una partita intensa ed emozionante, poi in partita secca tutto può accadere. Però ho giocato nell'Inter, quindi farò il tifo per loro. Spero che possano vincere".