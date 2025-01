Claudio Lotito interviene dalle colonne de Il Messaggero per dire la sua sul momento del calcio italiano e in particolare sull'ingresso di capitali stranieri. "Le aziende italiane e gli imprenditori una volta investivano anche nel calcio. Adesso è venuta meno la forza economica e arrivano solo i fondi. Servirebbe oltretutto una norma e verificarne la provenienza. Ma la cosa più grave è che si sta perdendo l'aspetto romantico e patriottico perché queste proprietà non hanno interesse a valorizzare la tutela della fede sportiva né il nostro territorio", afferma il presidente della Lazio.

"Io non ho alcun interesse a vendere, ho già detto e ribadisco che lascerò il club a mio figlio - prosegue Lotito -. Oltretutto sono riluttante all'ingresso dei fondi perché, come ho già detto, puntano solo alla massimizzazione dei ricavi ma il calcio deve avere anche e soprattutto uno scopo moralizzatore e didascalico. Io sento una grande responsabilità civica e sociale".