Tra i giocatori usciti dal vivaio interista per tentare una nuova avventura, all'inizio di questa stagione, c'è Lorenzo Moretti . E' stato ceduto a titolo definitivo all' Avellino , ma l' Inter ha un diritto di recompra per il difensore. "E' un ragazzo di prospettiva, maniaco del lavoro - dice il suo procuratore Alessandro D'Amico a Sportchannel -. Ogni giorno cerca di migliorare.

Le qualità sono indiscusse. Il livello dipenderà dal grado di miglioramento che avrà in questi anni, ma in questo momento è uno dei giocatori più promettenti della categoria. Noi abbiamo scelto Avellino perché è una crescita per un ragazzo. La piazza è esigente e il girone è difficile. Magari non si pensava si potessero avere queste problematiche di classifica, ma sono convinto che con qualche inserimento e il lavoro di Rastelli potranno migliorare".