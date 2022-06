Stefano Tacconi, ex portiere ricoverato in ospedale da quaranta giorni per un’emorragia cerebrale, ha ricevuto una lettera da parte di un Inter Club, che evidentemente non ha dimenticato i suoi trascorsi nelle giovanili nerazzurre. A condividere il post il figlio Andrea, che ha commentato con un ‘Oltre ogni fede calcistica’. Ecco il contenuto della lettera: “Carissimo Stefano Tacconi, siamo un gruppo di amici di fede nerazzurra. Ti stimiamo come persona, come uomo e come grande campione! Tutti d'accordo ti mandiamo un fortissimo abbraccio; come facciamo a non volerti bene? Sei un grande e tornerai a sorridere. Forza Stefano! Cari e sinceri saluti a tutta la famiglia Tacconi. Luca Arlatti per tutti gli amici dell'Inter Club”.