L’assemblea della Lega Serie A, riunitasi quest’oggi in videoconferenza, ha deciso di anticipare al 9 dicembre la prima assemblea per l’elezione di tutte le cariche. Verranno infatti rinnovate tutte le figure, dal presidente, all’amministrazione delegato, fino ai consiglieri. Una settimana prima di quanto previsto originariamente ci sarà, quindi, il primo voto, che viene anticipato rispetto alla data del 16 dicembre per andare incontro al fitto di calendario di eventi sportivi.