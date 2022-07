Sebastian Ledure, avvocato di Romelu Lukaku, nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni de L'Avenir e La Dernière Heure ha rivelato che Big Rom culla ancora il sogno di tornare un giorno a vestire la maglia dell'Anderlecht: "Me ne ha già parlato, ma non è ancora stato determinato in che anno. Dobbiamo anche vedere quali sono le circostanze in quel momento. L'idea di un ritorno all'Anderlecht è sempre stata fissa nella mente di Romelu. Poche persone sono determinate come Romelu e quando ha qualcosa in mente, pochi possono fargli cambiare idea".