Lautaro Martinez nuovo leader del l'Inter dopo essersi laureato campione del mondo con l'Argentina? Questa è stata una delle domande a cui hanno risposto ieri sera gli ospiti di 'Sky Calcio Club', compreso Alessandro Del Piero, che si è espresso così in merito: "Credo che oggi Lautaro debba prendere vantaggio della sua situazione personale: è un campione del mondo , in Qatar non è stato titolare, ma è stato determinante con il calcio di rigore trasformato con l'Olanda.

Bisogna avere quattro attributi così, non due in una situazione del genere - le parole dell'ex 10 della Juve -. Deve prendere consapevolezza da questo, deve raccogliere le 2-3 cose da sistemare per ripresentarsi come titolare dll’Argentina e poi fare gol, soprattutto, in un momento in cui Lukaku non c’è".