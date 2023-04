Lautaro Martinez, autore del gol del momentaneo 2-1, è stato nominato Player of the Match di Inter-Benfica. Questa la motivazione asserita dal Panel di Osservatori Tecnici UEFA: "Il gol è stato la ciliegina sulla torta di un'eccellente prestazione caratterizzata da grandi corse, dall passaggio chiave per il primo gol e dalla rete del 2 a 1".