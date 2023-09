Lautaro Martinez dopo la doppietta e la vittoria si presenta sorridente ai microfoni di Inter TV a fine partita: "Sono contento per la vittoria, per come ha giocato la squadra, era importante vincere perché ora c'è la sosta, sarà ora importante recuperare e pensare a quel che arriverà. Anche Thuram sa fare la prima punta oltre al lavoro sporco, a volte ci alterniamo davanti, va bene e sono contento della prestazione di tutti. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. L'aspetto mentale? E' importante, dobbiamo essere concentrati 90' e oggi lo abbiamo dimostrato, vuol dire che tutti sono focalizzati e pronti a fare il proprio. Un segnale importante anche per il mister.

Al derby pensiamo ovviamente, è sempre una partita speciale, ognuno andrà con la sua Nazionale ma al ritorno concentrati sul derby, anche loro sono primi e sarà una partita molto bella da giocare".