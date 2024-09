La UEFA ha imposto una revisione del tetto massimo per il prezzo dei biglietti dei settori ospiti in occasione delle partite delle tre competizioni europee per club. L'annuncio è stato dato dalla stessa confederazione, che insieme all'ECA e a Football Supporters Europe ha lavorato al piano per calmierare i prezzi dei tagliandi. "È una decisione che sottolinea l'impegno della UEFA nel rendere il calcio europeo più accessibile e conveniente per tutti i tifosi. Questa decisione, approvata dal Comitato Competizioni per Club UEFA, evidenzia il ruolo cruciale che i tifosi svolgono nel creare l'atmosfera emozionante che definisce la UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la UEFA Conference League e riconosce il supporto appassionato che i tifosi forniscono alle loro squadre durante le cruciali partite in trasferta. Rendendo le partite in trasferta più accessibili ai tifosi, la UEFA mira a preservare questo aspetto unico della cultura calcistica europea", si legge nella nota pubblicata da Nyon.

Nel dettaglio, a partire dalla stagione 2024/25, i prezzi massimi dei biglietti per i tifosi ospiti saranno di 60 euro nella UEFA Champions League, 40 € nella UEFA Europa League e 20 € nella UEFA Conference League. Tale prezzo sarà ulteriormente ridotto nella stagione 2025/26 fino a 50 € nella UEFA Champions League, 35 € nella UEFA Europa League e ancora 20 € nella UEFA Conference League. "La decisione di oggi segna un altro passo fondamentale nel riaffermare l'impegno della UEFA nel migliorare l'esperienza della giornata di partita per tutti i tifosi. Introducendo politiche più amichevoli con i tifosi, continuiamo la nostra missione di mantenere il calcio come uno sport inclusivo in cui i tifosi che viaggiano in tutta Europa per seguire le loro squadre sono apprezzati e riconosciuti", afferma il presidente Aleksander Ceferin.