Per distacco, il miglior giovane della Serie B. Così il campionato cadetto incorona Giovanni Fabbian. Nell'articolo dedicato al progetto della Reggina sul sito ufficiale ci sono solo belle parole per il ragazzo padovano: "Arrivato in prestito dall’Inter ed al primo salto nel professionismo, ha incantato e stupito. Corre come un centrocampista vecchia scuola, si inserisce come un interprete ultramoderno di questo ruolo e segna come un attaccante. Fabbian ha messo a referto già 5 gol in campionato mostrando una capacità realizzativa incredibile, mostrata anche con la Nazionale Under 20".