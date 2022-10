La Serie A ha progetti molto importanti per il futuro: il campionato italiano a triplicare i suoi ricavi dai diritti tv internazionali entro il 2030, a fronte di una crescita più moderata per quanto riguarda il mercato dei diritti tv nazionali. Lo scrive la Reuters dopo la lettura di un documento interno che riflette il desiderio della massima lega calcistica italiana di ridurre il divario finanziario con campionati di calcio europei rivali. In uno scenario ipotizzato dall’amministratore delegato Luigi De Siervo, il campionato italiano potrebbe vedere i ricavi dalle trasmissioni internazionali potenzialmente in crescita fino a circa 1,1 miliardi di euro nel ciclo 2024-2027, per arrivare a 1,9 miliardi di euro nel periodo 2027-2030.