Nella lunga intervista rilasciata ad AS, l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha anche annunciato una novità importante per il nostro campionato. Che per la prima volta nella sua storia, sarà proposto all'estero con un nome ad hoc: "Abbiamo chiuso un accordo da 10 milioni a stagione con il Governo: il nostro campionato fuori dall’Italia si chiamerà 'Serie A Made in Italy'. È una crescita costante".

Infine, una battuta sulla nuova formula per la Supercoppa italiana: "Abbiamo un accordo importante con l’Arabia Saudita. Durerà quattro stagioni, e con questo format potremo esportare quattro grandi club italiani. I risultati delle competizioni europee di questo corso dimostrano che la Serie A offre ogni anno protagonisti diversi e il vecchio format non rappresentava più la vivacità del calcio".