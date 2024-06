Dopo l'esperienza dell'ultimo campionato con il fratello Sebastiano, la Sampdoria vuole riprovarci con Francesco Pio Esposito. L'emittente genovese Primocanale rivela che anche il club blucerchiato si è inserito nell'affollatissima corsa per il talento di scuola Inter nell'ultima stagione in prestito allo Spezia. Sampdoria che spera ancora di avere in dote la prossima stagione anche lo stesso Sebastiano, negli ultimi giorni accostato all'Empoli in Serie A, che però sarebbe pronto a restare in maglia doriana per un altro anno visto che a Genova si è trovato molto bene.