Atteso al rientro a Milano, il senatore e piccolo azionista dell'Inter, Ignazio La Russa, ha risposto ai cronisti presenti in attesa all'aeroporto. "Due battute? Ce le hanno già date. Alla Befana bisogna essere buoni e fare regali a quelli che il resto dell'anno mangeranno la polvere...", dice.

"Il Milan ha meritato? Non direi, era una partita in equilibrio. Se me l'aspettavo? No, dopo il 2-0 ci voleva proprio la Befana...".