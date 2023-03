Il Miami FC non ha margine economico per ingaggiare Lionel Messi , ma non tutto è perduto: la MLS starebbe pensando a uno stratagemma per portare l'asso argentino a giocare negli Stati Uniti.

Secondo quanto riferito da Sport, infatti, tutti i club della massima serie statunitense starebbero pensando a un accordo per pagare tutti insieme Leo Messi e portarlo negli USA, aggirando quindi i limiti sugli stipendi. Ogni club pagherebbe parte del compenso della Pulce e poi starebbe a lui decidere in quale squadra giocare. Secondo le società americane, portare Messi in MLS significherebbe un enorme salto in avanti a livello di immagine e anche di sponsor, quindi varrebbe la pena contribuire tutti al suo trasferimento.

Nel frattempo - secondo quanto riportato da Sport - Messi non avrebbe ancora preso una decisione, ma vorrebbe continuare ancora a giocare in Europa: deve rispondere alla proposta di prolungamento del PSG, tenendo presente che sullo sfondo resta il Barça per un ritorno romantico in Catalogna.