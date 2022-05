La Juventus pareggia 2-2 con la Lazio nell'ultima gara di campionato giocata in casa all'Allianz Stadium. E' stata anche l'ultima gara della carriera di Giorgio Chiellini, sostituito al 17' del primo tempo perché 17 sono le stagioni alla Juve. A 10' dalla fine invece è stato sostituito Dybala, abbracciato da tutti i compagni, da Allegri e anche da Sarri, allenatore della Lazio che ha avuto l'argentino proprio in bianconero.