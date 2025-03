Dopo la qualificazione della Lazio ai quarti di Europa League e l'eliminazione della Roma nelle gare delle 18.45, tocca alla Fiorentina scendere in campo nella serata europea del giovedì. In Conference League i viola ribaltano il ko (3-2) incassato una settimana fa in Grecia e vincono 3-1 al Franchi contro il Panathinaikos, conquistando il pass per il prossimo turno grazie ai gol di Mandragora, Gudmundsson e Kean. Qualificate anche Betis e Chelsea. In Europa League è invece tutto facile per il Lione, passano anche il Manchester United e il Tottenham.

Di seguito i risultati delle gare delle 21 di Europa e Conference League e le squadre qualificate ai quarti (segnate con il segno *):

Europa League:

Tottenham* - AZ Alkmaar 3-1

Lione* - FCSB 4-0

Rangers - Fenerbahce 0-2 (ai supplementari)

Manchester United* - Real Sociedad 4-1

Conference League:

Guimaraes - Betis* 0-4

Chelsea* - Copenaghen 1-0

Legia - Molde 1-0 (ai supplementari)

Fiorentina* - Panathinaikos 3-1