Nei giorni in cui regna sempre più incertezza rispetto alla disputa del Mundial de Clubes 2025, tra diritti tv ancora invenduti, sponsor e sedi mancanti, la FIFA continua a promuovere con le proprie Legends il torneo che, nelle idee del presidente Gianni Infantino, eleggerà la miglior squadra del pianeta nel luglio del prossimo anno.

L'ultima testimonianza, datata 5 settembre, è quella del Fenomeno Ronaldo: "Devo dire che mi sarebbe piaciuto giocare questa competizione, magari con il Real Madrid. Ma purtroppo sto invecchiando - ha raccontato l'ex attaccante brasiliano a FIFA.com - Sarà una competizione straordinaria: vedere affrontarsi i migliori club al mondo, per un mese – tutti insieme come una Coppa del Mondo – sarà fantastico. E gli Stati Uniti sono un grande Paese. Investono molto nel calcio, quindi meritano di ospitare il torneo e lo renderanno una competizione incredibile. Non vedo l’ora di essere lì e godermi le partite. Penso che i club, i giocatori e i tifosi siano tutti entusiasti di vivere questa nuova era. Tutti i club vogliono partecipare a questa competizione. I tifosi vogliono vedere più partite così, tra grandi club. Il mondo intero la guarderà, è un bene per i tifosi, per i giocatori, per gli sponsor. Fa bene a tutti".