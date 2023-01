Per la CONMEBOL, sarà l'occasione per preparare al meglio le proprie nazionali nel Paese che ospiterà la Coppa del Mondo FIFA 2026. Da par suo, questa edizione speciale del torneo consentirà alla Concacaf di misurarsi in un contesto più competitivo.

La Copa América 2024 si giocherà negli Stati Uniti e includerà dieci squadre facenti parte della CONMEBOL , compresa ovviamente l'Argentina campione in carica, e le sei migliori formazioni Concacaf in qualità di ospiti, che avranno l'opportunità di qualificarsi per questa competizione attraverso la Concacaf Nations League 2023/24.

A proposito dell'importante accordo tra le due confederazioni, Alejandro Domínguez, presidente della CONMEBOL, ha affermato: "CONMEBOL e CONCACAF sono unite da legami storici e affettivi. Ma soprattutto ci unisce la passione, caratteristica di tutta l'America, per il calcio e lo sport. Siamo determinati a rinnovare e ampliare le nostre iniziative e progetti comuni. Vogliamo che questa passione si traduca in più e migliori competizioni e che il calcio e i suoi valori crescano e si rafforzino in tutto l'emisfero. Senza dubbio entrambe le confederazioni credono in grande e lavoreremo con questo orientamento".

Gli ha fatto eco Victor Montagliani, Presidente della Concacaf: "Questa partnership è volta a sostenere la continua crescita del calcio maschile e femminile in Concacaf e Conmebol, e sarà davvero di reciproco vantaggio per entrambe le Confederazioni. Lavorando a stretto contatto con Conmebol, offriremo competizioni d'élite che offriranno maggiori opportunità alle nostre federazioni e che sappiamo che i tifosi vogliono vedere. Lavoreremo insieme per garantire che il calcio in entrambe le regioni continui a prosperare".