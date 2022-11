Brutta sconfitta per l’Italia nell’amichevole giocata stasera sul campo dell’Austria. 2-0 il risultato finale in favore degli austriaci, che hanno approfittato di un primo tempo da dimenticare da parte degli azzurri. Schlager ha sbloccato il risultato, poi Alaba su calcio di punizione (da dimenticare la barriera piazzata da Donnarumma) hanno fissato il risultato. Nella ripresa Italia decisamente più in palla, ma incapace di trovare la via della rete.