Quest'oggi, il presidente del CONI Giovanni Malagò ha ufficializzato i nomi dei due atleti ai quali è stato dato l'onore di fare da portabandiera per la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Parigi del 2024: si tratta dell'olimpionico del salto in alto Gianmarco Tamberi e di Arianna Errigo, fiorettista brianzola che vanta in bacheca tre medaglie a cinque cerchi, con un argento individuale a Londra 2012, oltre ad 1 oro ed 1 bronzo a squadre, e soprattutto grande tifosa interista.

Errigo che ha espresso così la sua gioia: "Un’emozione unica. Un onore infinito. Sono orgogliosa e quasi incredula per la gioia che provo. Non ci speravo né ci pensavo, ma sono incredibilmente felice di essere stata scelta come portabandiera dell’Italia Team e ringrazio il Presidente del CONI Giovanni Malagò e la Giunta del Comitato Olimpico per la fiducia. Sono felice che sia stata scelta con me la scherma, lo sport che da sempre dà lustro all’Italia ai Giochi Olimpici, e di essere Portabandiera insieme a Gianmarco Tamberi, un campione straordinario e che stimo moltissimo".