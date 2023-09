Torna 'MTV Cribs Italia' con la sua terza stagione e nel primo episodio la protagonista è l'Inter. La trasmissione andrà in onda il 24 settembre alle 21.00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW e su Paramount+), e ci sarà l'opportunità di scoprire il cuore pulsante dell'FC Internazionale Milano, l’Inter HQ. Un’occasione unica per scoprire il dietro le quinte della sede nerazzurra: un gioiello di architettura moderna che occupa gli ultimi cinque piani dell'edificio The Corner nel cuore dell'area di Porta Nuova, il distretto dell’innovazione di Milano. Insieme ad un protagonista d'eccezione, Fabio Galante, ex calciatore di successo e ora parte dell'Inter in veste di Legend, si esplorerà la sede del pluripremiato club milanese. Un viaggio emozionante alla scoperta del passato e del presente di una delle più famose squadre di calcio a livello mondiale.

Dopo aver mostrato il palmarès dell’Inter, conservato nella scenografica Trophy Room, e l’Inter Cafè, dove i dipendenti possono incontrarsi e concedersi una pausa, Galante mostrerà tutti gli spazi che compongono questo innovativo quartier generale: le meeting room dedicate alle nazioni dei giocatori che hanno vestito la maglia nerazzurra e la terrazza panoramica che domina su tutta Milano.