Il sito dell'Inter ha pubblicato alcune curiosità su Mehdi Taremi. Dopo esser cresciuto nelle giovanili delle squadre della sua città, prima il Bargh Bushehr e poi l'Iranjavan, 2014 passa al Persepolis, una delle formazioni più importanti del campionato iraniano. Una famiglia di calciatori, quella in cui è cresciuto Mehdi Taremi. dove il calcio aveva un ruolo importante: il papà Alishah e il fratello maggiore Mohamed sono stati professionisti in Iran.

Un'altra interessante curiosità svelata dal sito nerazzurro è che, se non fosse diventato professionista, da bambino avrebbe voluto essere un poliziotto. Il suo idolo e fonte d'ispirazione è sempre stato Ronaldo il Fenomeno, leggenda nerazzurra.

Il primo iraniano della storia interista è famoso anche per le sue rovesciate, specialità confermata anche dai premi: nel 2020/2021 la sua acrobazia in Chelsea-Porto è stata premiata come miglior gol di quell'edizione di Champions League. Taremi è, inoltre, anche un grande appassionato di volley.