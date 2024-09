A poche ore dal confronto di Champions League tra Inter e Stella Rossa, il sito ufficiale della Zvezda ha interpellato uno dei reduci dell'unico precedente europeo tra le due squadre, risalente alla stagione 1980-1981. Si tratta dell'ex difensore Milan Jovin, che ha raccontato la doppia sfida con i nerazzurri di Eugenio Bersellini: "Abbiamo giocato bene in Italia e siamo tornati con un risultato positivo. A San Siro c'era una bella atmosfera, ma devo ammettere che a Belgrado si stava molto meglio. Abbiamo avuto l'opportunità di assicurarci il passaggio davanti ai nostri tifosi. Abbiamo però avuto tante occasioni che non abbiamo sfruttato e siamo stati disturbati anche dal gol di Carlo Muraro nella prima parte della partita. Quella partita l'ho giocata da infortunato, mi hanno fatto due iniezioni, che non hanno avuto effetto, quindi sono uscito dal gioco dopo il primo tempo. È un grande rammarico non essere approdati in semifinale, abbiamo ottenuto un buon risultato a Milano, ma qui non siamo riusciti a mettere in pratica ciò per cui ci eravamo allenati".

Sul match di martedì aggiunge: "L'Inter è un'ottima squadra, un gigante del calcio europeo. Hanno ottimi calciatori, che valgono cifre considerevoli, ma a parte tutto questo non mi sembrano convincenti. Sicuramente lo Zvezda cercherà occasioni i in contropiede, abbiamo giocatori molto veloci e sarà molto difficile per l'Inter rispondere al gioco della nostra squadra. Se tutto andrà bene credo che potremo conquistare un punto".